Силы ПВО РФ за ночь сбили 5 БПЛА ВСУ в Белгородской области и над Черным морем
09:00 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО РФ за ночь сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области и четыре — над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — сообщили в ведомстве.
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