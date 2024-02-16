Силы ПВО РФ за ночь сбили 5 БПЛА ВСУ в Белгородской области и над Черным морем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ за ночь сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области и четыре — над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — сообщили в ведомстве.