В Бурятии на входе в школу задержали ученика с топором
10:00 16.02.2024 Источник: Газета.Ru
В Бурятии охранник школы задержал на входе восьмиклассника, который пришел на уроки с топором. Об этом пишет Telegram-канал Shot. По информации авторов канала, ученик хотел отомстить школьнику постарше, который отнял у него вейп (электронную сигарету).
Инцидент произошел в школе села Михайловка Закаменского района.
Ранее на обеденной перемене у двух подростков возник конфликт из-за электронной сигареты. Девятиклассник отнял у восьмиклассника гаджет и отказывался отдавать.
Тогда обиженный восьмиклассник пошел домой и вернулся в школу с топором, чтобы забрать свой вейп. Трагедию предотвратил бдительный школьный охранник: он задержал вооруженного школьника на пороге. В учебное учреждение вызвали полицию.
До этого мститель стоял на учете в ПДН, девятиклассник — из благополучной семьи. С родителями обоих школьников работает полиция, проводится проверка. Газета.Ru
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