В Бурятии на входе в школу задержали ученика с топором

10:00 Источник: Газета.Ru

В Бурятии охранник школы задержал на входе восьмиклассника, который пришел на уроки с топором. Об этом пишет Telegram-канал Shot. По информации авторов канала, ученик хотел отомстить школьнику постарше, который отнял у него вейп (электронную сигарету).

Инцидент произошел в школе села Михайловка Закаменского района.

Ранее на обеденной перемене у двух подростков возник конфликт из-за электронной сигареты. Девятиклассник отнял у восьмиклассника гаджет и отказывался отдавать.

Тогда обиженный восьмиклассник пошел домой и вернулся в школу с топором, чтобы забрать свой вейп. Трагедию предотвратил бдительный школьный охранник: он задержал вооруженного школьника на пороге. В учебное учреждение вызвали полицию.

До этого мститель стоял на учете в ПДН, девятиклассник — из благополучной семьи. С родителями обоих школьников работает полиция, проводится проверка. Газета.Ru