0
0
95
НОВОСТИ

Протестующие фермеры в Индии используют воздушных змеев для борьбы с полицейскими БПЛА

10:32 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фермеры в Индии, которые идут маршем протеста на столицу, Нью-Дели, начали использовать воздушных змеев против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые применяет полиция для отслеживания передвижений протестующих и для сброса баллонов со слезоточивым газом. Как сообщает газета Times of India, фермеры таким образом препятствуют полету БПЛА и даже сбивают аппараты, запутывая винты дронов.

Как рассказал изданию источник в полиции, правоохранители рассматривают возможность воспользоваться помощью профессиональных пилотов воздушных змеев, чтобы предотвратить атаки на БПЛА.

Искусство запуска воздушных змеев, а также битвы на воздушных змеях — старинная традиция и важная часть различных фестивалей в Индии. Особенно популярны «бои змеев» в Северной Индии — Дели, Лакхнау, Барели, других районах.

Тем временем, как сообщает телеканал IndiaTV, полиция национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) заказала более 30 тыс. снарядов со слезоточивым газом, готовясь к встрече марша протеста фермеров на столицу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 16.02.2024
США построят пять передовых военных баз в Сомали — агентство
0
21
10:20 16.02.2024
Трем гражданам США грозит до 15 лет тюрьмы за участие в конференции в РФ — глава НПО
0
133
10:05 16.02.2024
«Угроза нацбезопасности США» — это не ядерное оружие в космосе, считают аналитики Reuters
0
193
10:00 16.02.2024
В Бурятии на входе в школу задержали ученика с топором
0
148
09:32 16.02.2024
Число раненых в Белгороде при обстреле ВСУ возросло до 19 — губернатор
0
176
09:20 16.02.2024
В ВСУ заявили о возможности переброски бойцов в Авдеевке на «новые позиции»
0
216
09:05 16.02.2024
Госдолг США вырастет к 2050 году до 200% от ВВП — прогноз надзорного органа Конгресса
0
208
09:00 16.02.2024
Силы ПВО РФ за ночь сбили 5 БПЛА ВСУ в Белгородской области и над Черным морем
0
209
22:50 15.02.2024
Глава Минтранса рассказал, сколько может потребоваться бюджетных средств на постройку ВСМ Москва-Петербург
0
681
22:10 15.02.2024
ВСМ Москва – Петербург будет стартовым этапом в развитии высокоскоростного ж/д сообщения - Путин
0
680

Возврат к списку