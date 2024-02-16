Протестующие фермеры в Индии используют воздушных змеев для борьбы с полицейскими БПЛА

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фермеры в Индии, которые идут маршем протеста на столицу, Нью-Дели, начали использовать воздушных змеев против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые применяет полиция для отслеживания передвижений протестующих и для сброса баллонов со слезоточивым газом. Как сообщает газета Times of India, фермеры таким образом препятствуют полету БПЛА и даже сбивают аппараты, запутывая винты дронов.

Как рассказал изданию источник в полиции, правоохранители рассматривают возможность воспользоваться помощью профессиональных пилотов воздушных змеев, чтобы предотвратить атаки на БПЛА.

Искусство запуска воздушных змеев, а также битвы на воздушных змеях — старинная традиция и важная часть различных фестивалей в Индии. Особенно популярны «бои змеев» в Северной Индии — Дели, Лакхнау, Барели, других районах.

Тем временем, как сообщает телеканал IndiaTV, полиция национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) заказала более 30 тыс. снарядов со слезоточивым газом, готовясь к встрече марша протеста фермеров на столицу.