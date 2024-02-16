США не видят Украину в НАТО, пока не закончатся боевые действия — Белый дом
11:20 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания вооруженного конфликта с РФ. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью польскому порталу Interia.
«В то время, когда Украина находится в состоянии войны с Россией, мы не можем думать о ее членстве в альянсе», — отметил Кирби. Он подчеркнул, что Киев должен сконцентрироваться на проведении реформ в военной сфере для подготовки к вступлению в НАТО.
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