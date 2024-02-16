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Сбросы загрязненных стоков в Волгу за пять лет удалось сократить почти в 2 раза

12:20 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем сбросов загрязненных стоков в Волгу за пять лет сократился почти в 2 раза — с 3,17 до 1,7 куб. км в год. Достичь этого удалось благодаря установке новых очистных сооружений — за это время введено в эксплуатацию 104 объекта, сообщила пресс-служба правительства России.

«На протяжении нескольких лет активно занимаемся сохранением экосистемы Волги. Для этого по федеральному проекту „Оздоровление Волги“ на прибрежных территориях и реках, впадающих в Волгу, устанавливаем очистные сооружения, оснащенные специальным оборудованием для максимальной очистки сточных вод. <…> Всего за последние пять лет ввели в эксплуатацию 104 объекта, включая 11 объектов прошлого года. Благодаря этому сбросы загрязненных стоков в Волгу сократились с 3,17 куб. км в год до 1,7 куб. км в год. В текущем году мы продолжим эту работу», — приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

В числе крупнейших очистных сооружений, созданных за это время, система ультрафиолетового обеззараживания сточных вод в Самаре, система доочистки сточных вод в Вологодской области, городские очистные сооружения в Подольске Московской области, Люберецкие очистные сооружения в Москве.

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