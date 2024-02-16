Отступая из ряда районов Авдеевки, ВСУ обстреливали дома с мирными жителями — беженец
12:32 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военнослужащие при отступлении из частного сектора в Авдеевке обстреливали из автоматов дома, в которых находились мирные жители, рассказал ТАСС спасенный российскими войсками беженец Максим.
«Когда они [ВСУ] начали отходить из частного сектора, стали расстреливать из автоматов дома, где мы жили. Прямо очередями», — сказал беженец. Мужчина уточнил, что в его доме, где прятались сразу несколько человек, никто не пострадал, поскольку люди находились в помещении, где не было окон.
Беженец также рассказал, что украинские войска оборудовали склады с боеприпасами в подвалах жилых многоэтажек, частных домов и хозяйственных построек. Из-за этого нередко владельцам домов приходилось покидать их из соображений безопасности. «Тех, кто отказывался уходить из домов, наказывали — ночью туда прилетали либо мины, либо тяжелая артиллерия», — добавил он.
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