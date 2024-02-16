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НОВОСТИ

Россия возобновит импорт бананов с 5 предприятий Эквадора под гарантии властей

15:00 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки бананов в Россию с пяти эквадорских предприятий, допустивших больше всего нарушений, разрешаются под гарантии службы Эквадора. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт телеканалу «Россия-24».

«Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в 4 часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — сказал Данкверт.

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