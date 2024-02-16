ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального* — Песков
15:12 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью осужденного блогера Алексея Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), это не требует дополнительных поручений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в своем телеграм-канале приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее», — сказал представитель Кремля. «Это уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас все и руководствуются», — уточнил он. При этом Песков не стал комментировать причины смерти заключенного, потому что «это должны медики как-то выяснять».
Песков также сообщил, что о смерти Навального доложено президенту.
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