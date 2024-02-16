Украине будет очень тяжело без помощи США, Европа должна увеличить свой вклад — Шольц
16:12 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что без помощи со стороны Соединенных Штатов Украине придется очень тяжело. Европа, по его словам, должна увеличить свой вклад.
«Без помощи США это было бы очень сложно. США — крупная военная держава с самым большим оборонным бюджетом в мире», — сказал канцлер в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. «Германия, если говорить словами [занимавшего пост канцлера в 1974–1982 годах] Гельмута Шмидта, является средней державой», — добавил он.
В то же время Шольц подчеркнул, что много в этом направлении делают Дания, Нидерланды и Польша. «Однако в целом Европа делает слишком мало. Поэтому мой призыв к другим странам ЕС ясен: посмотрите, не сможете ли вы тоже увеличить свою помощь Украине», — резюмировал он.
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