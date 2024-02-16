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НОВОСТИ

Суд в Южной Корее приговорил трех граждан к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу КНДР

16:32 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое граждан приговорены в Южной Корее к 12 годам тюремного заключения по обвинению в организации антигосударственной группировки и сборе секретных сведений. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

По его данным, в 2017 году осужденные по указанию агента спецслужб КНДР создали в провинции Чхунчхон-Пукто тайную антиправительственную организацию и на протяжении четырех лет собирали и передавали куратору секретные сведения, относящиеся к сфере национальной безопасности. Кроме того, они пытались завербовать ряд политиков и общественных деятелей. Отмечается, что за это осужденные получили около $20 тысяч.

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