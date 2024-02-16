Украинские военные признали, что ВСУ отступили с юго-восточной окраины Авдеевки
17:32 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская оперативно-стратегическая группировка войск «Таврия», в зону ответственности которой входит авдеевское направление, оставила позиции на юго-восточной окраине Авдеевки на подконтрольной Киеву части ДНР, признал командующий группировкой Александр Тарнавский.
«Командование оперативно-стратегической группировки войск приняло решение отойти с позиций <…> на юго-восточной окраине Авдеевки. <…> Решение было принято с целью сохранения личного состава», — написал Тарнавский в телеграм-канале, отметив, что ВСУ удерживали позиции, пока это было возможно.
В пятницу украинский Генштаб сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки.
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