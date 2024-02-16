У задержанных на границе с Украиной диверсантов обнаружены взрывные устройства
18:40 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены диверсионно-разведывательной группы задержаны в ходе операции белорусских силовиков на границе с Украиной, у нарушителей обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности Белоруссии.
В спецслужбе уточнили, что в ночь на 15 февраля в Лельчицком районе было зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы с украинской стороны. Силовики блокировали район, в результате операции в приграничной полосе были задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, состоящей из граждан Украины, Белоруссии и их пособников.
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