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У задержанных на границе с Украиной диверсантов обнаружены взрывные устройства

18:40 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены диверсионно-разведывательной группы задержаны в ходе операции белорусских силовиков на границе с Украиной, у нарушителей обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности Белоруссии.

В спецслужбе уточнили, что в ночь на 15 февраля в Лельчицком районе было зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы с украинской стороны. Силовики блокировали район, в результате операции в приграничной полосе были задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, состоящей из граждан Украины, Белоруссии и их пособников.

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