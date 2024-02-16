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Потери среди заложников в Газе стали очень большими, утверждает ХАМАС

20:00 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери среди заложников, удерживаемых радикальными группировками в секторе Газа, стали значительными. С таким утверждением выступил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда.

«Потери среди пленных [заложников] стали очень большими», — указал Абу Убайда. Его слова привел телеканал Al Jazeera.

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