Жители городка в Огайо хотели заблокировать въезд Байдену
21:20 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители населенного пункта Ист-Палестайн в штате Огайо просили владельца транспортной компании Гарри Аллисона заблокировать при помощи грузовиков въезд президенту США Джо Байдену, который решил посетить Ист-Палестайн сегодня, спустя более чем год после крушения рядом с ним поезда с химикатами. Об этом телекомпании ABC сообщил сам Аллисон.
«Я владею транспортной компанией, несколько человек позвонили мне, чтобы узнать, смогу ли я заблокировать въезд в город, чтобы он (Байден — прим. ТАСС) не смог въехать. Причина в том, что это (крушение поезда — прим. ТАСС) случилось более года назад, а теперь он хочет приехать сюда из-за того, что началась предвыборная кампания», — сказал Аллисон.
Он добавил, что это была большая трагедия, а «люди этого города нуждались в Байдене тогда, когда это все только случилось».
3 февраля 2023 года несколько десятков вагонов перевозившего опасные вещества поезда сошли с рельсов в районе населенного пункта Ист-Палейстан в северо-восточной части Огайо. По информации оператора-перевозчика, в 20 из более чем 100 вагонов находились опасные материалы, 14 перевозили крайне токсичный винилхлорид.
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