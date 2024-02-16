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РФ не выводила в космос оружие, США надеются, что и не выведет — Байден

22:40 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не осуществляла вывода в космос противоспутникового оружия, и Соединенные Штаты надеются, что такого не произойдет. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

«В-третьих, нет свидетельств того, что они [россияне] приняли решение двигаться вперед с тем, чтобы заниматься чем-либо в космосе. Мы обнаружили потенциал, позволяющий осуществить вывод в космос системы, которая теоретически была бы способна заниматься чем-то, наносящим урон [спутникам]. [Этого] еще не произошло. И мое ожидание, моя надежда заключаются в том, что и не произойдет», — сказал американский лидер.

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