РФ не выводила в космос оружие, США надеются, что и не выведет — Байден
22:40 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не осуществляла вывода в космос противоспутникового оружия, и Соединенные Штаты надеются, что такого не произойдет. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.
«В-третьих, нет свидетельств того, что они [россияне] приняли решение двигаться вперед с тем, чтобы заниматься чем-либо в космосе. Мы обнаружили потенциал, позволяющий осуществить вывод в космос системы, которая теоретически была бы способна заниматься чем-то, наносящим урон [спутникам]. [Этого] еще не произошло. И мое ожидание, моя надежда заключаются в том, что и не произойдет», — сказал американский лидер.
НОВОСТИ
- 22:00 16.02.2024
- ЕС ждет «экономический шок» в случае победы РФ на Украине, считает глава МИД Франции
- 21:20 16.02.2024
- Жители городка в Огайо хотели заблокировать въезд Байдену
- 20:40 16.02.2024
- Естественная убыль населения в РФ в 2023 году сократилась на 17,4%
- 20:00 16.02.2024
- Потери среди заложников в Газе стали очень большими, утверждает ХАМАС
- 19:20 16.02.2024
- Путин надеется, что нынешняя высокая ставка ЦБ — временная мера
- 18:40 16.02.2024
- У задержанных на границе с Украиной диверсантов обнаружены взрывные устройства
- 18:00 16.02.2024
- Израиль будет сражаться до полной победы — Нетаньяху после убийства двух израильтян
- 17:32 16.02.2024
- Украинские военные признали, что ВСУ отступили с юго-восточной окраины Авдеевки
- 17:12 16.02.2024
- ЦБ видит риск «залипания» инфляции на высоком уровне
- 17:00 16.02.2024
- Мир сейчас стал опаснее, чем в период холодной войны — генсек ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать