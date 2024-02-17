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Американцы до сих пор не осознают всю мощь государственной цензуры в США - Маск

09:10 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские граждане даже отдаленно не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США. Такое мнение выразил в пятницу американский предприниматель Илон Маск.

«Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (в принадлежащей Маску соцсети X — прим. ТАСС) была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» — написал он на своей странице в X.

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