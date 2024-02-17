0
0
13
НОВОСТИ

Украинские военные решили оставить Авдеевку

09:13 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Об этом заявил командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 17.02.2024
Япония провела успешные испытания ракеты-носителя тяжелого класса
0
93
09:10 17.02.2024
Американцы до сих пор не осознают всю мощь государственной цензуры в США - Маск
0
108
09:00 17.02.2024
Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха по вмету Московскому региону
0
118
22:40 16.02.2024
РФ не выводила в космос оружие, США надеются, что и не выведет — Байден
0
702
22:00 16.02.2024
ЕС ждет «экономический шок» в случае победы РФ на Украине, считает глава МИД Франции
0
821
21:20 16.02.2024
Жители городка в Огайо хотели заблокировать въезд Байдену
0
674
20:40 16.02.2024
Естественная убыль населения в РФ в 2023 году сократилась на 17,4%
0
773
20:00 16.02.2024
Потери среди заложников в Газе стали очень большими, утверждает ХАМАС
0
773
19:20 16.02.2024
Путин надеется, что нынешняя высокая ставка ЦБ — временная мера
0
778
18:40 16.02.2024
У задержанных на границе с Украиной диверсантов обнаружены взрывные устройства
0
830

Возврат к списку