Украинские военные решили оставить Авдеевку

09:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).



Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Об этом заявил командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — написал он в своем телеграм-канале.