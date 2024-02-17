СМИ рассказали, почему Шольц «не пустил» Урсулу фон дер Ляйен в кандидаты на пост главы НАТО
11:35 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, в том числе из-за ее антироссийской позиции. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.
По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен в конце прошлого года предложил президенту Джо Байдену кандидатуру фон дер Ляйен, после чего американский лидер обратился к Шольцу. Последний отклонил эту идею. «Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО», — отметил один из источников. С точки зрения канцлера, фон дер Ляйен слишком критично настроена по отношению к Москве, что может стать в долгосрочной перспективе негативным моментом.
НОВОСТИ
- 11:45 17.02.2024
- Канцлер ФРГ: Мы не будем направлять собственных солдат на Украину
- 09:20 17.02.2024
- Япония провела успешные испытания ракеты-носителя тяжелого класса
- 09:13 17.02.2024
- Украинские военные решили оставить Авдеевку
- 09:10 17.02.2024
- Американцы до сих пор не осознают всю мощь государственной цензуры в США - Маск
- 09:00 17.02.2024
- Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха по вмету Московскому региону
- 22:40 16.02.2024
- РФ не выводила в космос оружие, США надеются, что и не выведет — Байден
- 22:00 16.02.2024
- ЕС ждет «экономический шок» в случае победы РФ на Украине, считает глава МИД Франции
- 21:20 16.02.2024
- Жители городка в Огайо хотели заблокировать въезд Байдену
- 20:40 16.02.2024
- Естественная убыль населения в РФ в 2023 году сократилась на 17,4%
- 20:00 16.02.2024
- Потери среди заложников в Газе стали очень большими, утверждает ХАМАС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать