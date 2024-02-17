СМИ рассказали, почему Шольц «не пустил» Урсулу фон дер Ляйен в кандидаты на пост главы НАТО

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, в том числе из-за ее антироссийской позиции. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен в конце прошлого года предложил президенту Джо Байдену кандидатуру фон дер Ляйен, после чего американский лидер обратился к Шольцу. Последний отклонил эту идею. «Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО», — отметил один из источников. С точки зрения канцлера, фон дер Ляйен слишком критично настроена по отношению к Москве, что может стать в долгосрочной перспективе негативным моментом.