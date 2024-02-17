Канцлер ФРГ: Мы не будем направлять собственных солдат на Украину

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад не хочет конфликта между Россией и НАТО, поэтому альянс не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Как и прежде, в силе: мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, поэтому все, кто поддерживает Украину, с начала войны едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину», — заявил Шольц.