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НОВОСТИ

Украинцы в ФРГ были замечены за выбрасыванием хорошей бесплатной еды, которую они получают

13:09 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скандал произошел в германском городе Гера (федеральная земля Тюрингия) на востоке ФРГ после того, как выяснилось, что украинские беженцы выкидывали в мусорные контейнеры свежую еду, выдаваемую в пункте раздачи бесплатного питания. Об этом сообщил новостной портал Focus-online.

По его данным, инцидент вызвал возмущение в Тюрингии. «Сыр, салат, йогурт, приправы — безукоризненно упакованные и совершенно съедобные продукты» были выброшены в мусор в непосредственной близости от пункта. «Жители района Цвётцен едва могли поверить своим глазам», — пишет издание. Один из местных жителей рассказал, что проследил за парой, которая выкидывала продукты, и видел, как она садилась в автомобиль с украинскими номерами.

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