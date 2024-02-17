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НОВОСТИ

Пашинян, Алиев и Шольц проводят переговоры в Мюнхене

13:20 17.02.2024 Источник: Интерфакс

В Мюнхене проходит трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает правительство Армении. Пашинян находится в Мюнхене на конференции по безопасности.

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