Пашинян, Алиев и Шольц проводят переговоры в Мюнхене
13:20 17.02.2024 Источник: Интерфакс
В Мюнхене проходит трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает правительство Армении. Пашинян находится в Мюнхене на конференции по безопасности.
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