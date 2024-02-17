Фон дер Ляйен считает, что ЕК необходим пост еврокомиссара по обороне

14:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пост еврокомиссара по обороне должен впервые в истории Евросоюза появиться в Еврокомиссии следующего состава, заявила глава этого органа Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюхенской конференции по безопасности.

«Если я буду возглавлять следующий состав Еврокомиссии (который приступит к работе с ноября этого года — прим. ТАСС), я конечно создам пост еврокомиссара по обороне. Я пока не знаю, из какой страны будет он или она, но этот пост нам необходим», — сказала фон дер Ляйен.

В составе Еврокомиссии такого поста не существовала с момента создания Евросоюза.