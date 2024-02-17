МИД КНР: Мы не будем первыми применять ядерное оружие против какой-либо страны

15:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не намерен первым применять ядерное оружие против кого бы то ни было, в том числе против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Мы четко заявили всему миру, что Китай не будет использовать ядерное оружие против государств, которые им не обладают, — подчеркнул он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. — Мы также не будем первыми применять ядерное оружие против какой-либо страны, включая Украину».

Глава МИД КНР напомнил, что высшее китайское руководство выступает против применения ядерного арсенала и развязывания войн при его помощи.