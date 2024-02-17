Полмиллиона долларов из «конфискованных российских фондов» для помощи Украине получила Эстония – Минюст США
16:50 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты передали Эстонии почти 500 тысяч долларов из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине, что «стало первым подобным случаем». Об этом говорится в заявлении Минюста США.
«Первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора Лиза Монако и канцлер Министерства юстиции Эстонии Тынис Саар объявили сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности о передачи почти 500 000 долларов США из конфискованных российских фондов для оказания помощи Украине, — говорится в заявлении. — Это первый подобный перевод средств из Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью оказания помощи Украине. <…> Конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку действующие обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине.
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