Вступление Швеции в НАТО может быть ратифицировано Венгрией в начале весны - Орбан

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая откроется 26 февраля. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью об основных приоритетах политики страны.

«Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром [Ульфом Кристерссоном] мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать вступление Швеции в НАТО», — сказал Орбан, выступление которого транслировалось национальным телевидением.