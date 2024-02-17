Вступление Швеции в НАТО может быть ратифицировано Венгрией в начале весны - Орбан
18:10 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая откроется 26 февраля. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью об основных приоритетах политики страны.
«Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром [Ульфом Кристерссоном] мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать вступление Швеции в НАТО», — сказал Орбан, выступление которого транслировалось национальным телевидением.
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