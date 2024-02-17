Страны «семерки» договорились держать замороженными активы РФ
19:22 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они подтвердили свою решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила [Украине]», — говорится в заявлении.
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