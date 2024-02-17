Страны «семерки» договорились держать замороженными активы РФ

19:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД Группы семи пообещали удерживать замороженными российские активы, пока «Россия не заплатит за нанесенный Украине ущерб». Об этом говорится в заявлении главы МИД Италии Антонио Таяни как председателя совещания глав внешнеполитических ведомств Группы семи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Они подтвердили свою решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила [Украине]», — говорится в заявлении.