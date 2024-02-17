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НОВОСТИ

Концерн Rheinmetall собирается производить снаряды на территории Украины

20:35 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует построить завод по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм непосредственно на Украине. Соответствующий меморандум о намерениях подписан компанией из ФРГ с украинской стороной на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило агентство DPA.

«Мы хотим быть для Украины эффективным партнером в том, что касается восстановления ее некогда сильной военно-технической промышленности <…>», — приводит агентство слова главы Rheinmetall Армина Паппергера.

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