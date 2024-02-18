Минкульт Греции: Британский музей продемонстрировал свое нулевое уважение к шедеврам Фидия
09:00 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Модный показ в лондонском Британском музее на фоне хранящихся там мраморных скульптур афинского храма Парфенон оскорбляет эти шедевры жившего 2,5 тыс. лет назад древнегреческого скульптора и архитектора Фидия. Об этом говорится в заявлении министра культуры Греции Лины Мендони.
«Организовав показ мод в залах, где выставлены скульптуры Парфенона [с афинского Акрополя], Британский музей в очередной раз демонстрирует свое нулевое уважение к шедеврам Фидия. Руководители Британского музея опошляют и оскорбляют не только памятник, но и общечеловеческие ценности, которые он передает», — подчеркнула Мендони.
По словам главы Минкультуры, условия экспонирования и хранения скульптур в галерее Дювина (Duveen Gallery) Британского музея постоянно ухудшаются. «Настало время засиять в свете [столичной области] Аттики скульптурным шедеврам, которые были украдены и к которым крайне плохо относятся», — считает Мендони.
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