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НОВОСТИ

Путин о транзите газа через Украину: «Агрессор-агрессор», а денежки не пахнут…

13:02 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти на Украине не отказываются от получения оплаты транзита российского газа, обратил внимание президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. При этом Киев отчего-то не открывает еще одну нитку газопровода, которая идет по территории Украины.

«Одна нитка газопровода работает через Украину, но есть еще одна. Украинская сторона ее закрыла — не мы, они ее закрыли. Хотя в чем смысл закрыть? Они же от нас деньги получают за транзит, как это странно ни прозвучит. „Агрессор-агрессор“, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит!» — усмехнулся президент РФ.

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