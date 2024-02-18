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Путин сказал, сколько нужно времени для открытия уцелевшей нитки «Северного потока»

13:20 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин убежден, что запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток» можно за неделю, но Германия не проявляет к этому интереса. Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его телеграм-канале.

«В конце концов, все зависит только от решения правительства Германии. „Северный поток — 2“ — одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. „Северный поток — 1“ разрушен, повреждена одна нитка, по-моему, „Северного потока — 2“, но одна-то работает», — заметил президент. «Но „Северный поток — 2“ можно [запустить]? Можно! Вентиль открутите, скажите: „Мы хотим получать“. Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят», — подчеркнул российский лидер.

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