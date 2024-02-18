Военные докладывают Путину о развитии наступления в районе Авдеевки - Песков

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление», — сказал Песков. Он уточнил, что «верховный главнокомандующий получает доклады в режиме реального времени».