Военные докладывают Путину о развитии наступления в районе Авдеевки - Песков
14:10 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление», — сказал Песков. Он уточнил, что «верховный главнокомандующий получает доклады в режиме реального времени».
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