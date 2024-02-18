Дания уже отправила Киеву всю свою артиллерию, на очереди – «ненужные» средства ПВО - премьер
14:45 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Датские вооруженные силы уже передали Украине всю свою артиллерию, теперь странам Европы следует направить Киеву хранящиеся на складах боеприпасы. Об этом заявила в субботу вечером премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности.
«С датской стороны мы передали всю нашу артиллерию, <…> но боеприпасы все еще есть на складах в Европе. Дело не только в производстве, потому что у нас есть оружие, есть боеприпасы, есть ПВО, которое нам на данный момент даже не нужно. Мы должны доставить это на Украину», — сказала глава правительства.
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