В Швейцарии решили углубить сотрудничество с НАТО
16:16 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцария, имеющая нейтральный статус, намерена укреплять связи с НАТО, включая участие в военных учениях. В Берне готовы, в частности, рассмотреть вопрос о полноценном подключении к маневрам, которые имеют отношение к Статье 5 Североатлантического договора, заявил в интервью газете Blick глава Государственного секретариата по вопросам безопасности Швейцарии, входящего в структуру министерства обороны, Маркус Мэдер.
Отвечая на вопрос, касающийся намерения руководителя министерства обороны Виолы Амхерд укреплять связи с НАТО, Мэдэр сказал: «Речь идет об углублении сотрудничества. Институциональной основой остается [программа НАТО] „Партнерство ради мира“. Вопрос о членстве в НАТО не ставится. Но мы хотим более тесно сотрудничать вместе и лучше использовать пространство для маневра для защиты наших интересов».
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