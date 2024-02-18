В Турции объявили о создании системы ПВО с лазером и элементами ИИ - СМИ
19:05 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция разработала лазерное оружие с использованием элементов искусственного интеллекта. Одним из его видов является система вооружения направленной энергии ALKA, созданная турецкой компанией Roketsan, сообщила телекомпания TRT Haber.
«ALKA — инновационная система вооружения, разработанная с правильной архитектурой искусственного интеллекта, она представляет собой гибридную систему ПВО, использующую электромагнитные и лазерные технологии для противодействия асимметричным угрозам», — приводит телекомпания слова представителя компании-производителя.
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