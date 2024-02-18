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Премьер Эстонии заявила, что нашлось «нетрадиционное» решение изъятия активов РФ

20:52 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объявленная РФ в розыск премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам, а поэтому для их передачи Украине необходимо найти решение этой проблемы.

«Теперь у нас есть замороженные российские активы. Таким образом, Россия имеет легитимные требования по отношению к нам», — сказала Каллас.

Каллас призвала при реализации санкций против РФ «подумать о нетрадиционных решениях». «В Эстонии мы разработали решение, закон, как мы можем это сделать», — добавила она, не приведя подробностей.

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