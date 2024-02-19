ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке — МО РФ
09:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, на зданиях предприятия водружены российские флаги, сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают отступление. ВС РФ поражают укрепрайоны противника, наносят огневое поражение артиллерией и авиацией.
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