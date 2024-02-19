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НОВОСТИ

ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке — МО РФ

09:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, на зданиях предприятия водружены российские флаги, сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают отступление. ВС РФ поражают укрепрайоны противника, наносят огневое поражение артиллерией и авиацией.

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