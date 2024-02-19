Военные НАТО под видом наемников управляют РСЗО и ПВО на Украине — Генштаб ВС РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие из стран НАТО под видом наемников управляют на Украине системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня, оперативно-тактическими ракетными комплексами. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал он.