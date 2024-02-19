По меньшей мере 53 человека погибли при столкновениях между племенами Папуа — Новой Гвинеи

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 53 человека погибли в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинеи в результате межплеменных столкновений. Об этом сообщил телеканал ABC Australia со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, погибшие были убиты, попав в засаду. Этот случай может стать крупнейшим случаем убийства в стране в новейшей истории.