По меньшей мере 53 человека погибли при столкновениях между племенами Папуа — Новой Гвинеи
09:20 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как минимум 53 человека погибли в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинеи в результате межплеменных столкновений. Об этом сообщил телеканал ABC Australia со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, погибшие были убиты, попав в засаду. Этот случай может стать крупнейшим случаем убийства в стране в новейшей истории.
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