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НОВОСТИ

Украинский реактивный БПЛА самолетного типа сбит над Брянской областью — губернатор

10:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО Минобороны РФ уничтожила реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянским районом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Оперативные службы работают на месте, дополнил губернатор.

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