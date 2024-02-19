Нельзя исключать нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада — Генштаб ВС РФ
10:20 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае серьезной поддержки со стороны западных стран не исключена, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сказал он.
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