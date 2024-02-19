Нельзя исключать нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада — Генштаб ВС РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае серьезной поддержки со стороны западных стран не исключена, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сказал он.