0
0
38
НОВОСТИ

Нельзя исключать нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада — Генштаб ВС РФ

10:20 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае серьезной поддержки со стороны западных стран не исключена, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 19.02.2024
Служебных собак в России оснастят FPV-камерами
0
57
10:05 19.02.2024
В ФРГ расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»
0
125
10:00 19.02.2024
Украинский реактивный БПЛА самолетного типа сбит над Брянской областью — губернатор
0
118
09:32 19.02.2024
США и их союзники стремятся не допустить развала ВСУ — Politico
0
167
09:20 19.02.2024
По меньшей мере 53 человека погибли при столкновениях между племенами Папуа — Новой Гвинеи
0
157
09:05 19.02.2024
Военные НАТО под видом наемников управляют РСЗО и ПВО на Украине — Генштаб ВС РФ
0
203
09:00 19.02.2024
ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке — МО РФ
0
195
20:52 18.02.2024
Премьер Эстонии заявила, что нашлось «нетрадиционное» решение изъятия активов РФ
0
767
19:05 18.02.2024
В Турции объявили о создании системы ПВО с лазером и элементами ИИ - СМИ
0
717
18:30 18.02.2024
Пассажирский лайнер ElAl пытались увести с маршрута при пролете над Сомали - СМИ
0
780

Возврат к списку