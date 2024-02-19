Служебных собак в России оснастят FPV-камерами

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал FPV-устройство с видеокамерой и динамиком для оснащения собак, находящихся на службе в МЧС России. Об этом ТАСС сообщил глава организации Дмитрий Кузякин.

«В ходе сотрудничества с МЧС у специалистов ЦКБР родилась идея оборудовать четвероногих бойцов FPV-камерами. Не всегда кинолог может перемещаться вместе со своим подопечным. Иногда собака вынуждена пролезать в ограниченные пространства, например при поиске пострадавших после обрушения зданий. Часто необходимо куда-то забраться или быстро добежать, если речь идет о спасательных работах в горах. Отпустить собаку одну можно, но она не сможет „передать по радио“ обстановку и доложить о состоянии потерпевших. Мы решили усилить кинологов и их подопечных технологиями FPV», — заявил Кузякин.

По его словам, при использовании устройства кинолог сможет дистанционно управлять животным при помощи голосовых команд. «FPV — это два радиоканала, канал управления и канал передачи видео. Для четвероногих сотрудников ведомств мы реализовали канал передачи видео. Управление же происходит по „акустическому каналу“ — голосом кинолога. Сейчас это небольшое устройство с антенной и динамиком, которое крепится на груди животного на специальной разгрузке. Кинолог видит то же, что и его „напарник“ и может с ним разговаривать, отдавая команды», — подчеркнул глава ЦКБР.

Кузякин отметил, что FPV-технологии получили широкое применение с начала проведения специальной военной операции на Украине. «За время СВО мы накопили огромный опыт боевого применения FPV-технологий. Не использовать его в мирной жизни, мягко скажем, расточительно. Подобного рода решений огромное количество, и мы только начали конверсию военных применений в мирное русло», — подытожил специалист.