ФСБ уничтожила агента СБУ, готовившего теракт против одного из политиков Запорожья

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России нейтрализовала агента СБУ, готовившего перед выборами теракт против одного из политиков Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — сообщили в ЦОС. Теракт планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами сотрудники СБУ.

«При попытке задержания Виталий Дятленко оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», — отметили в ФСБ.