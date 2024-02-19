0
0
162
НОВОСТИ

Пушилин сообщил о большом количестве солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Авдеевке

11:05 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска взяли в плен большое количество украинских солдат, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Пленных достаточно большое количество. <…> В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — сказал Пушилин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 19.02.2024
Премьер Украины попросил инвестиций, чтобы показать миру «украинское экономическое чудо»
0
43
12:00 19.02.2024
Битва за Авдеевку показала нехватку сил у Украины для борьбы с РФ — эксперт КНР
0
57
11:50 19.02.2024
Сбер заменит большую часть информационно-платежных терминалов на новую модель
0
82
11:32 19.02.2024
Хуситы заявили об ударе по британскому судно Rubymar, оно может затонуть
0
126
11:20 19.02.2024
Финляндия не собирается размещать ядерное оружие США на своей территории — премьер
0
133
11:00 19.02.2024
ФСБ уничтожила агента СБУ, готовившего теракт против одного из политиков Запорожья
0
150
10:32 19.02.2024
Служебных собак в России оснастят FPV-камерами
0
188
10:20 19.02.2024
Нельзя исключать нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада — Генштаб ВС РФ
0
212
10:05 19.02.2024
В ФРГ расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»
0
258
10:00 19.02.2024
Украинский реактивный БПЛА самолетного типа сбит над Брянской областью — губернатор
0
222

Возврат к списку