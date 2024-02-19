Пушилин сообщил о большом количестве солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Авдеевке
11:05 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска взяли в плен большое количество украинских солдат, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Пленных достаточно большое количество. <…> В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — сказал Пушилин.
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