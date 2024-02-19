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НОВОСТИ

Финляндия не собирается размещать ядерное оружие США на своей территории — премьер

11:20 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Финляндии не видят необходимости в размещении ядерного арсенала США на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«В этом [размещении ядерного оружия США в Финляндии] нет необходимости, поскольку НАТО сама обеспечивает ядерное сдерживание», — отметил премьер. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности НАТО достаточно того ядерного оружия, которое уже развернуто в нескольких странах альянса. Тем не менее, сообщил глава правительства, Финляндия «тщательно готовится участвовать в сдерживании [потенциальных угроз альянсу] с помощью обычных вооружений».

США размещают свой ядерный арсенал в странах НАТО в рамках программы Nuclear Sharing. Ранее желание присоединиться к программе изъявляли власти Польши.

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