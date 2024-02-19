Финляндия не собирается размещать ядерное оружие США на своей территории — премьер
11:20 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Финляндии не видят необходимости в размещении ядерного арсенала США на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita.
«В этом [размещении ядерного оружия США в Финляндии] нет необходимости, поскольку НАТО сама обеспечивает ядерное сдерживание», — отметил премьер. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности НАТО достаточно того ядерного оружия, которое уже развернуто в нескольких странах альянса. Тем не менее, сообщил глава правительства, Финляндия «тщательно готовится участвовать в сдерживании [потенциальных угроз альянсу] с помощью обычных вооружений».
США размещают свой ядерный арсенал в странах НАТО в рамках программы Nuclear Sharing. Ранее желание присоединиться к программе изъявляли власти Польши.
НОВОСТИ
- 12:20 19.02.2024
- В Баку считают, что заявления Пашиняна вводят в заблуждение международную общественность
- 12:05 19.02.2024
- Премьер Украины попросил инвестиций, чтобы показать миру «украинское экономическое чудо»
- 12:00 19.02.2024
- Битва за Авдеевку показала нехватку сил у Украины для борьбы с РФ — эксперт КНР
- 11:50 19.02.2024
- Сбер заменит большую часть информационно-платежных терминалов на новую модель
- 11:32 19.02.2024
- Хуситы заявили об ударе по британскому судно Rubymar, оно может затонуть
- 11:05 19.02.2024
- Пушилин сообщил о большом количестве солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Авдеевке
- 11:00 19.02.2024
- ФСБ уничтожила агента СБУ, готовившего теракт против одного из политиков Запорожья
- 10:32 19.02.2024
- Служебных собак в России оснастят FPV-камерами
- 10:20 19.02.2024
- Нельзя исключать нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада — Генштаб ВС РФ
- 10:05 19.02.2024
- В ФРГ расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать