Премьер Украины попросил инвестиций, чтобы показать миру «украинское экономическое чудо»

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев, в бюджет которого на текущий год заложен рекордный дефицит, хочет продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представив список отраслей, в которые рассчитывает привлечь зарубежные инвестиции для достижения этой цели.

«Правительство изучает опыт японской модернизации, <…> чтобы в мире появилось „украинское экономическое чудо“. Во время конференции по экономическому развитию и восстановлению, которая проходит в Токио с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды, рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Он добавил, что Украина рассчитывает на японские технологии и инвестиции в аграрном секторе, а также для развития логистики, энергетики, IT-технологий и автомобилестроения.

Заявления о «чуде» звучат на фоне сложностей с выделением финансирования, с которыми столкнулся Киев в начале текущего года.