В Баку считают, что заявления Пашиняна вводят в заблуждение международную общественность

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Азербайджана выразил сожаление в связи с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна на его встрече с армянской общиной в Мюнхене, подчеркнув, что они вводят в заблуждение международную общественность.

«Несмотря на то, что состоявшая по инициативе канцлера Германии встреча лидеров Азербайджана и Армении (17 февраля — прим. ТАСС) была полезной и прошла в конструктивной обстановке, несмотря на призывы к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ и заключению мирного договора, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлениями, вводящими в заблуждение международную общественность, и это вызывает сожаление», — говорится в комментарии пресс-секретаря азербайджанского внешнеполитического ведомства местным СМИ.

Касаясь заявления премьера Армении о том, что международная общественность не поддержала право Карабаха на самоопределение, официальный представитель МИД подчеркнул, что это является «косвенным доказательством продолжения территориальных претензий Армении против Азербайджана». «В связи с этим необходимо устранить претензии против территориальной целостности и суверенитета нашей страны в конституции и законодательных актах Армении», — сказал Гаджизаде.

Он также назвал необоснованными утверждения армянской стороны, что Баку якобы нарушил трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, подчеркнув, что именно Ереван, вопреки взятым обязательствам, не вывел свои вооруженные силы с территории Азербайджана, а также не выполнил обязательство по разблокированию коммуникаций.