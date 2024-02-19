В Баку считают, что заявления Пашиняна вводят в заблуждение международную общественность
12:20 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Азербайджана выразил сожаление в связи с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна на его встрече с армянской общиной в Мюнхене, подчеркнув, что они вводят в заблуждение международную общественность.
«Несмотря на то, что состоявшая по инициативе канцлера Германии встреча лидеров Азербайджана и Армении (17 февраля — прим. ТАСС) была полезной и прошла в конструктивной обстановке, несмотря на призывы к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ и заключению мирного договора, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлениями, вводящими в заблуждение международную общественность, и это вызывает сожаление», — говорится в комментарии пресс-секретаря азербайджанского внешнеполитического ведомства местным СМИ.
Касаясь заявления премьера Армении о том, что международная общественность не поддержала право Карабаха на самоопределение, официальный представитель МИД подчеркнул, что это является «косвенным доказательством продолжения территориальных претензий Армении против Азербайджана». «В связи с этим необходимо устранить претензии против территориальной целостности и суверенитета нашей страны в конституции и законодательных актах Армении», — сказал Гаджизаде.
Он также назвал необоснованными утверждения армянской стороны, что Баку якобы нарушил трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, подчеркнув, что именно Ереван, вопреки взятым обязательствам, не вывел свои вооруженные силы с территории Азербайджана, а также не выполнил обязательство по разблокированию коммуникаций.
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