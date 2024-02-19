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Сальдо назвал минимальную глубину демилитаризованной зоны на Украине

12:32 19.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Сальдо назвал минимальную глубину демилитаризованной зоны на Украине. Она должна превышать 150 км.

По словам губернатора Херсонской области, украинские тяжёлые вооружения должны быть отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения.

«Демилитаризованная зона несколько более широкая, чем дальность полёта РСЗО и ракет «Точка-У», на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна», — сказал глава региона журналистам.

Сальдо также заявил, что от ВСУ необходимо освободить всю правобережную Херсонщину, включая Снигирёвский и Александровский округа.  Говорит Москва

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