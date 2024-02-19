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НОВОСТИ

Судно, подвергшееся атаке хуситов в Аденском заливе, затонуло — Sky News Arabia

13:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британское судно Rubymar, подвергшееся нападению хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» в Аденском заливе, затонуло. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники.

Другие подробности произошедшего канал не раскрывает.

Ранее хуситы объявили о нанесении ракетного удара по Rubymar.

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