Против войск РФ в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей — МО РФ
13:05 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские позиции в СВО в конце января 2024 года были атакованы токсичным химикатом, запрещенным в странах Евросоюза. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, это привело к ожогам верхних дыхательных путей.
«31 января 2024 года по позициям российских войск был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек. В странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия», — сказал он на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
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