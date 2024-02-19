Против войск РФ в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей — МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские позиции в СВО в конце января 2024 года были атакованы токсичным химикатом, запрещенным в странах Евросоюза. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, это привело к ожогам верхних дыхательных путей.

«31 января 2024 года по позициям российских войск был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек. В странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия», — сказал он на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.