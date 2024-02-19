Крейсер «Варяг» прибыл в Индию на учения MILAN 2024 — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» прибыли в Индию на международные учения MILAN 2024, сообщили в Минобороны России.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера „Варяг“ и фрегата „Маршал Шапошников“ прибыл в порт Вишахапатнам Республики Индия для участия в международном многостороннем военно-морском учении „Милан-2024“, — сообщили в российском военном ведомстве.