Крейсер «Варяг» прибыл в Индию на учения MILAN 2024 — МО РФ
13:20 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» прибыли в Индию на международные учения MILAN 2024, сообщили в Минобороны России.
«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера „Варяг“ и фрегата „Маршал Шапошников“ прибыл в порт Вишахапатнам Республики Индия для участия в международном многостороннем военно-морском учении „Милан-2024“, — сообщили в российском военном ведомстве.
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